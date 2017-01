Große Promi-Dichte im Berliner Schiller Theater! Auf dem roten Teppich tummelten sich Berliner Urgesteine wie Dieter Hallervorden, Frank Zander mit Ehefrau Evy und Sohn Marcus, Alt-Playboy Rolf Eden (musste rechts und links gestützt werden), Techno-Oldie Dr. Motte oder Peer Kusmagk mit Freundin Janni Hönscheid.

Mit dem „BZ Kulturpreis“ wurden am Abend berühmte Persönlichkeiten wie Opern-Star Rolando Villazon (kam mit Ehefrau Lucia), Schauspieler Ulrich Matthes oder Cornelia Froboess geehrt. Höhepunkt der kurzweiligen Preisverleihung: Schauspieler Ben Becker sang mit seiner kleinen Schwester Meret Becker (sie moderierte den Gala-Abend) in der Badewanne das Duett „Pack die Badehose ein“.

Am Ende strahlten die Preisträger beim Gruppenbild. Cornelia Froboess sagte uns gerührt: „Berlin ist ja meine Kindheitserinnerung. Hier bin ich aufgewachsen, hier habe ich in den Ruinen gespielt. Und wenn man so etwas bekommt, nicht für irgendein Fernsehspiel oder für einen Film, den man gemacht hat, sondern im Grunde genommen für so ein ganzes hübsches Stück Leben, dann bedeutet das eine ganze Menge. Ich bin sehr stolz.“

Rolando Villazon erklärte uns auf Deutsch mit seinem Preis in der Hand: „Ich liebe alles. Ich liebe das Leben, ich liebe Menschen, ich versuche jeden Moment zu nutzen … Es ist schön hier zu sein und in Berlin zu sein und zu denken und zu träumen und zu lieben und manchmal hilft auch Bier!“

Foto(s): © HauptBruch GbR