Kaum ein anderer deutscher Film hat die Massen in den letzten Jahren so begeistert wie „Fack Ju Göhte“. Auch Teil zwei der Schul-Komödie konnte überzeugen. Mehr als 15 Millionen Zuschauer lockten die Filme in die Kinos.

Am 26. Oktober 2017 kommt es nun zum #FinalFack und „Fack Ju Göhte 3“ macht die Trilogie komplett!

Natürlich werden wieder alle lieb gewonnenen Charaktere wie Zeki Müller (Elyas M’Barek), Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth), Chantal (Jella Haase), Danger (Max von der Groeben), Direktorin Gerster (Katja Riemann) und Frau Leimbach-Knorr (Uschi Glas) wieder mit von der Partie sein.

Autor und Regisseur Bora Dagtekin verspricht den Fans auf jeden Fall ein riesiges Spektakel: „Wir haben intensiv am Drehbuch gearbeitet, damit die Trilogie so endet, wie sie begonnen hat: mit viel Herz, politisch unkorrektem Spaß und einem augenzwinkernden Blick auf die Schulzeit.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR