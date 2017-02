Ulrich Matthes gehört zu den renommiertesten Film- und Theater-Schauspielern dieses Landes. Entsprechend gefragt ist der 58-Jährige sowohl für Film- und Fernsehproduktionen , als auch für Theaterrollen oder als Synchron-Sprecher.

Ein riesiges Pensum also, das Matthes zu bewältigen hat. Für ihn aber kein Problem, wie er TIKonline.de kürzlich verriet. „Ich glaube, man muss morgens aufstehen und denken ’Mal sehen, was der Tag heute bringt. Irgendwas wird schon dabei sein.’ Und nicht morgens aufzustehen und zu denken ‚Ach, schon wieder alles grau.‘ Gerade um diese Zeit ist das Wetter ja meist nicht so dolle und da versuche ich dem eher gute Laune als schlechte Laune entgegenzusetzen“, so sein Rezept.

Er sei generell ein eher optimistischer Mensch, erklärte er weiter: „Selbst in diesen nicht einfachen politischen Zeiten. Das nehme ich sehr wahr und bin da auch in Sorge, weniger der Flüchtlinge wegen, als eher der AFD wegen, wenn ich das kurz sagen darf. Aber da versuche ich dem eher gute Laune und einen Optimismus entgegenzusetzen und mich von der allgemeinen Hysterie, von welcher Seite auch immer, nicht anstecken zu lassen“, so Matthes.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR