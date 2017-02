Mit seinen gerade einmal 19 Jahren ist Louis Hofmann bereits auf dem Sprung ein ganz Großer zu werden. Reihenweise hat der Jungschauspieler in der letzten Zeit Preise und Auszeichnungen abgeräumt. Gerade letzte Woche wurde er beispielsweise auf der Berlinale als European Shootinstar geehrt.

Bei so viel Erfolg ist es meist nur eine Frage der Zeit, bis Hollywood an die Tür klopft – besonders, wo der Film „Unter dem Sand“, in dem Hofmann eine Hauptrolle spielt, aktuell für einen Oscar nominiert ist.

Doch Hofmann erklärt im Gespräch mit TIKonline.de, dass er den amerikanischen Film zwar durchaus schätzt, eine große Karriere in Hollywood aber dennoch nicht anstreben würde. Er sagt: „Ich würde niemals den deutschen Film komplett verlassen wollen, weil der mir viel zu wichtig ist und der deutsche Film bereits so viele relevante Geschichten erzählt hat und auch weiter anfängt, umso relevantere und wichtigere Geschichten zu erzählen.“

Foto(s): © HauptBruch GbR