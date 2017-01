Die Foto-Kampagnen der Tierrechtsorganisationsorgen seit Jahren für Aufmerksamkeit. Dass wird bei dem neuen Anti--Motiv nicht anders sein. Zu sehen ist eine barbusige, die einen gehäuteten Fuchs vor sich hält.

Darüber ist zu lesen: „Das ist der Rest von Ihrem Pelz!“ Für Alexandra Kamp ist dieses schockierende Motiv genau der richtige Weg, Pelzträgern vor Augen zu halten, welchen Qualen die Tiere in der Pelzindustrie ausgesetzt sind.

Ein ähnliches Erlebnis hat auch bei ihr zu der Einsicht geführt, Pelz abzulehnen. Sie erzählt: „Nach meinem ersten Fotoshooting habe ich einmal in eine Kühlkammer eines exklusiven Pelzhändlern in New York geguckt, worauf es mir den Atem und den Appetit verschlug. Ich weiß, ich werde in Zukunft keinen Pelz mehr tragen und ja, wir werden immer mehr. Macht mit!“

