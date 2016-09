Großes Blitzlichtgewitter und große Stars zeigten sich im Ritz-Carlton zum 11. Dreamball der DKMS Life. Mit dabei: Lena Meyer-Landrut, Sänger Sasha, der seine Frau beherzt küsste, Sylvie Meis, Barbara Schöneberger, Jette Joop, Musikproduzent Jack White, Muriel Baumeister und Eva Habermann. Aber auch internationale Gäste wie Musiker Jamie Cullum oder Model Emma Heming-Willis zeigten sich für den guten Zweck unter dem Motto des Abends „We Are Family“ . Die Charity-Gala ermöglicht bereits seit vielen Jahren Kosmetikseminare für tausende krebskranke Frauen in ganz Deutschland. Mit besserem Aussehen während der Krankheit wird Mut gemacht.

Sylvie Meis war selbst an Brustkrebs erkrankt und weiß, wie ein „normales“ Aussehen die Heilung unterstützen kann. Sie sagte uns: „Das war vor 7 Jahren, damals war ich zum ersten Mal hier als Schirmherrin mit meiner Perücke… An was ich mich noch erinnern kann, dass ich jeden Tag versucht habe positiv zu denken, zu kämpfen, meine Wimpern zu kleben. Ja, alles wofür ‚look good feel better‘ steht.“

Emma Heming-Willis plauderte mit uns über ihr privates Familienglück und Ehemann Bruce Willis, berichtet aber auch, das Krebs in ihrer Familie ein Thema ist. Emma: „Meine Familie ist auch vom Krebs betroffen, gleich mehrmals. Das ist alles sehr nah. Ich bin daher sehr glücklich, dass ich hier sein kann und Unterstützung leisten kann. Das wichtigste ist, einem krebskranken Menschen beizustehen.“

Die Promis plauderten mit uns aber auch über das, was sie für ihre Gesundheit tun. Lena Meyer-Landrut sagte: „Ich mache einfach viel Sport und ernähre mich gesund. Aber ich finde Essen ist was super Wichtiges. Ich bin totaler Genießer. Ich trinke gerne Wein, ich esse gerne Pizza!“

Die Moderatorin der Gala, Barbara Schöneberger, ist schlanker und fitter denn je. Sie verriet: „Natürlich habe ich ein Sportprogramm! Endlich sprechen sie es an. Ich mache ständig Sport! Ich mache nur noch Sport! Nee, echt. Ich habe ja nie Sport gemacht und jetzt mache ich Sport!“

Es gab aber auch traurige Momente bei der Gala. Zum Beispiel, als Sylvie Meis der verstorbenen Moderatorin Miriam Pielhau gedachte, die dem Krebs in diesem Jahr erlag. Am Ende des Abends kam eine Spendensumme von 850.000 Euro zusammen.

