Bei der Premiere von “The Tourist” in Berlin schmolz der Schnee, als Brad Pitt seine Angelina Jolie zärtlich in den Arm nahm und ihr gleich noch einen Kuss gab. Ein schönes Bild, welches alle Krisen- und Trennungsgerüchte verblassen lässt.

Brad Pitt und Angelina Jolie sorgten bei der Premiere von “In the LAnd of Blood and Honey” für den ersten ganz großen Fan-Ansturm bei der Berlinale 2012.