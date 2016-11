Meldet sich bei Twitter und Co. zurück

Pünktlich zu Thanksgiving hat Selena Gomez sich in den sozialen Medien zurückgemeldet. Die Sängerin hatte sich eine mehrere Monate lange Auszeit von Instagram und Co. gegeönnt.

Nun hat sie sich mit einer herzerwärmenden Nachricht an ihre Fans gewandt, in der sie ihnen für ihre Unterstützung während der letzten Monate dankt. Was genau sie ihren Fans zu sagen hat, erfahrt ihr im Video:





Foto(s): © HauptBruch GbR

Quelle: Snack TV