Nackt sein ist okay

Heidi Klum hat kein Problem mit Nacktheit. “In meiner Kindheit bin ich mit meinen Eltern zu Nacktstränden gegangen, also bin ich Nudistin”, sagte die 43-Jährige dem US-Magazin “OceanDrive”.

An den einsamen Stränden, an denen sie sich am liebsten aufhält, würde sie eigentlich immer oben ohne herumlaufen. Einzig die überall lauernden Paparazzi seien ein Ärgernis.





Quelle: Snack TV