Daniel Brühl übernimmt eine Hauptrolle in der neuen US-Thrillerserie “The Alienist”. Der deutsche Filmstar werde an der Seite des britischen Schauspielers Luke Evans zu sehen sein.

Der Start der Dreharbeiten ist für Anfang 2017 im ungarischen Budapest geplant.





Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR

Quelle: Snack TV