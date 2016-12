Hat sie es diesmal übertrieben? Daniela Katzenberger will den Fans das Weihnachtsfest versüßen und an Heiligabend eine Live-Show senden – das kam aber nicht bei jedem gut an.

Allerdings hat die Katze auch ihre Hochzeit, die Geburt ihrer Tochter und noch so einiges anderes privates von TV-Kameras festhalten lassen. Von daher ist die Idee, ihr Weihnachtsfest ebenfalls live im Fernsehen zu zeigen, keine so große Überraschung.





Foto(s): © HauptBruch GbR

Quelle: Snack TV