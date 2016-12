Angelina Jolie möchte angeblich, dass Brad Pitt ein Treffen mit einem Spezialisten für Traumata organisiert.

So soll der angebliche Vorfall an Bord eines Privatfliegers, der zur Trennung des Paares führte und in den auch die Kinder involviert gewesen sein sollen, aufgearbeitet werden.





Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR

Quelle: Snack TV