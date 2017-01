Seit gut 40 Jahren sind Wolfgang Joop und Edwin Lemberg nun schon ein Paar. Wie der Designer nun gegenüber dem Magazin „Bunte“ bestätigte, sind er und sein Partner bereits seit einiger Zeit verheiratet.

Die Zeremonie hat demnach in aller Stille bereits im Jahre 2013 auf dem Standesamt in Potsdam stattgefunden. Gerade einmal vier Personen hätten der Trauung beigewohnt, erklärte der 72-Jährige dem Blatt. „Wir sind auch nicht im Smoking erschienen, sondern in ganz gewöhnlicher Straßenkleidung. Weiße Tauben oder Schützen in Landestracht gab es auch nicht“, so Joop weiter.

Die Entscheidung zu heiraten habe eher rationale Gründe gehabt, fährt der Modemacher fort: „Mit Romantik soll man vorsichtig umgehen im Alter.“

