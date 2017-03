Jennifer Lopez hat sich anscheinend einen neuen Lover geangelt.

Die Sängerin soll derzeit den ehemaligen Baseball-Spieler Alex Rodriguez daten. Die ‘Ain’t Your Mama’-Hitmacherin und der Ex-Sportprofi sollen sich letzten Monat bei der Beauty-Show der 47-Jährigen in Las Vegas getroffen haben. Doch die zwei Turteltauben würden nicht wirklich nach etwas Ernstem Ausschau halten. Ein Insider verrät gegenüber ‘E! News': “Das ist noch sehr, sehr frisch. Es ist überhaupt nicht ernst. Jennifer datet ihn nur.” In der Hinsicht seien sich die beiden einig. “Jennifer und Alex wollen beide keine Beziehung, nur eine schöne, lockere Zeit. Sie sind auf der selben Wellenlänge.”



Der 41-Jährige passt tatsächlich gut in das Beuteschema der Künstlerin, die zuletzt mit Drake (30) und Casper Smart (29) zusammen war. Vor kurzem stellte sie allerdings klar, dass sie nie auf das Alter ihrer Partner achten würde. “Ich date keine jüngeren Männer. Ich finde nicht, dass Männer jünger sein müssen”, erklärte sie in der ‘Ellen DeGeneres Show’. “Darum geht es nicht. Ich treffe einfach Leute und wen ich mit ihnen ausgehe, dann gehe ich mit ihnen aus. Und wenn ich sie mag, dann mag ich sie und wenn nicht, dann nicht. Es geht um die Person, weißt du, was ich meine? Es geht darum, wer sie sind. Es hat nichts mit dem Alter zu tun!”

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Zum Thema passendes Video