Das „McDonald´s Kinderhilfswerk“ baut Häuser in der Nähe von Kliniken, in denen Eltern wohnen können, wenn ihr schwerkrankes Kind in der Klinik behandelt wird.

Dieses Projekt unterstützt auch Daniela Katzenberger. Wenn ihr erfahren wollt, wie die “Katze” dem Projekt hilft, dann klickt auf unseren Beitrag.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR

Quelle: Videovalis