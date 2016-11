Joaquin Phoenix und Gus Van Sant könnten für den Film ‘Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot’ bald wieder gemeinsam an einem Projekt arbeiten.

Der Streifen soll ein Bio-Pic über den querschnittsgelähmten Cartoonisten John Callahan werden.





Quelle: Snack TV