Kristen Stewart bekommt in der Öffentlichkeit eher selten ein Lächeln über die Lippen, doch jetzt zeigt sie sich im neuen Musikvideo der Rolling Stones von einer ganz neuen Seite.

Ausgelassen und Sexy tanzt sie für die Rock-Legenden im Video zu “Ride ‘Em On Down” und tritt damit in die Fußstapfen von Angelina Jolie, die vor 19 Jahren auch schon in einem Stones-Video auftrat.





Quelle: Snack TV