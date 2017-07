Gewinne ein „BABY DRIVER“-Fan-Paket zum Kinostart!

Am 27. Juli 2017 startet „BABY DRIVER“ in den deutschen Kinos.

Die Handlung:

BABY DRIVER handelt von einem talentierten jungen Fluchtwagenfahrer (Ansel Elgort), der sich ganz auf den Beat seiner persönlichen Playlist verlässt, um der Beste in seinem Job zu werden. Als er das Mädchen seiner Träume trifft (Lily James), sieht Baby eine Chance, seine kriminelle Karriere an den Nagel zu hängen und einen sauberen Ausstieg zu schaffen. Aber nachdem er gezwungen wird, für einen Gangsterboss (Kevin Spacey) zu arbeiten und ein zum Scheitern verurteilter Raubüberfall sein Leben, seine Liebe und seine Freiheit gefährdet, muss er für seine Handlungen geradestehen.

Die Hauptrollen in diesem rasanten Actionthriller spielen Ansel Elgort („Das Schicksal ist ein mieser Verräter“, „Die Bestimmung – Allegiant“), Kevin Spacey („House of Cards“, „American Beauty“), Lily James („Stolz und Vorurteil & Zombies“, „Cinderella“), Jon Bernthal („Sicario“, „The Wolf of Wall Street“), Eiza Gonzalez („Jem and the Holograms“) sowie Jon Hamm („Mad Men“, „The Town – Stadt ohne Gnade“) und Jamie Foxx („Django Unchained“, „Ray“). Drehbuchautor und Regisseur ist Edgar Wright. Produziert wurde BABY DRIVER von Nira Park, Tim Bevan und Eric Fellner. Als Executive Producer zeichnen Edgar Wright, Adam Merims, James Biddle, Rachel Prior, Liza Chasin und Michelle Wright verantwortlich.

Wir verlosen zum Filmstart ein tolles Fan-Paket bestehend aus Filmplakat, Kopfhörern und Reisetasche!

Zum Teilnehmen einfach das Formular nmit dem Stichwort „BABY DRIVER“ ausfüllen. Einsendeschluss ist der 6.8.2017.

