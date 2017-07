Verlosung von drei Fernweh Power Banks zum Kinostart von „EMOJI – DER FILM“

Am 3. August startet der Familienspaß des Sommers EMOJI – DER FILM in den deutschen Kinos.

Zum Film:

EMOJI – DER FILM enthüllt etwas, das noch nie zuvor zu sehen war: Die geheime Welt in einem Handy. Versteckt in der Messaging App liegt Textopolis, eine geschäftige Stadt, in der alle Emojis wohnen und darauf hoffen, vom Besitzer des Handys ausgewählt zu werden. In dieser Welt hat jedes Emoji nur einen Gesichtsausdruck – jedes außer Gene (TIM OLIVER SCHULTZ). Denn der ist ein überschwängliches Emoji, das ohne Filter geboren wurde und vor lauter unterschiedlichen Ausdrücken förmlich platzt. Fest entschlossen, so „normal“ wie all die anderen Emojis zu werden, holt sich Gene Hilfe von seinem besten Freund Hi-5 (CHRISTOPH MARIA HERBST) und dem berühmt-berüchtigten Codebrecher-Emoji Jailbreak (JOYCE ILG). Gemeinsam brechen sie auf zu einem Abenteuer quer durch alle Apps auf dem Handy, um den Code zu finden, der Gene reparieren kann. Jede App birgt dabei eine ganz eigene, wilde Welt voller Spaß. Doch plötzlich bedroht eine viel größere Gefahr das Handy und das Schicksal aller Emojis hängt nun ab von diesen drei so unterschiedlichen Freunden, die ihre Welt retten müssen, ehe sie für immer gelöscht wird.

Tony Leondis („Igor“) führte Regie bei diesem abgefahrenen, digitalen Spaß von Sony Pictures Animation.

In der deutschen Fassung sind Christoph Maria Herbst als „Hi-5“, Anja Kling als „Smiler“, Tim Oliver Schultz als „Gene“ sowie Joyce Ilg als „Jailbreak“ zu hören.

Hier gibt’s den Trailer:

Zum Filmstart verlost TIKonline.de drei Fernweh Power Banks! Nicht nur für Reiselustige ein Muss! Die Fernweh Power Bank sollte auf keinem Ausflug fehlen. Mit der mobilen Aufladestation können Smartphones und andere mobile USB-Geräte geladen werden.

– Externer 4000 mAh Zusatz-Akku für mobile USB-Geräte

– mit USB-Ausgang und Micro-USB-Eingang

– 3,5-V-DC-Kabel enthalten

– Ausgang: 5 Volt/1000 mAh

Mehr unter : https://www.moses-verlag.de/lifestyle/reisen/fernweh-power-bank.html

Zum Mitmachen bei der Verlosung einfach das Formular ausfüllen. Stichwort: EMOJI. Einsendeschluss ist der 20.8.2017!

Ich möchte teilnehmen: Vor und Nachname (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Adresse (Pflichtfeld)

Postleitzahl (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Stichwort (Pflichtfeld)

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Für alle Spiele und Gewinnspiele auf TIKonline.de ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Zum Thema passendes Video