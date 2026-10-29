In Gedenken an Elke Sommer (†85): So dachte die Schauspiel-Legende über Helden und das Leben

In Gedenken an eine der erfolgreichsten deutschen Hollywood-Legenden: Laut Medienberichten ist Elke Sommer im Alter von 85 Jahren verstorben. In diesem seltenen Archiv-Interview aus dem Jahr 1999 blicken wir zurück auf eine ganz besondere Begegnung bei der Scharlih-Verleihung in Bad Segeberg. Völlig unprätentiös, herzlich und charmant spricht die internationale Ikone über ihre enge Freundschaft und Zusammenarbeit mit Winnetou-Darsteller Pierre Brice. Mit strahlenden Augen erinnert sich Elke Sommer an das emotionale Gefühl, auf der Freilichtbühne vor einer ganz neuen Generation von Kindern zu spielen, und erklärt, warum der Sieg des Gerechten in einer zunehmend digitalisierten Welt unersetzlich bleibt. Zudem zeigt das Gespräch eine bodenständige Frau, die trotz einer beispiellosen Weltkarriere ihr privates Glück in der Malerei, im Garten und bei ihrer Familie fand. Ein berührendes, zeitloses Dokument einer großen Künstlerin. Ruhe in Frieden, liebe Elke Sommer!