Regina Ziegler ist tot (†82): Das inspirierende Interview über Energie, Mut & Lebensfreude

Heute (1. November 2026) ist Deutschlands berühmte Filmproduzentin Regina Ziegler im Alter von 82 Jahren verstorben. In diesem besonderen letzten Interview vom Juli 2026 beim Emmy Cocktail Prolongé am Schlosshotel Berlin blicken wir zurück auf eine Ikone der deutschen Medienlandschaft. Die 1944 in Quedlinburg geborene Regina Ziegler schrieb 1973 Filmgeschichte, als sie im Alter von 29 Jahren als erste Frau in Deutschland eine unabhängige Filmproduktionsfirma gründete und sich in einer von Männern dominierten Branche durchsetzte. In mehr als fünf Jahrzehnten verantwortete sie über 500 Film- und Fernsehprojekte – bis hin zum Emmy-prämierten Dreiteiler Die Wölfe und der ARD-Erfolgsserie Weissensee. Für ihren unermüdlichen Pioniergeist und ihr Lebenswerk wurde die Grande Dame der deutschen Filmwirtschaft unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse sowie dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises geehrt. In unserem Interview trafen wir die Star-Produzentin an der Seite von Eventveranstalter Jan Christoph Wagner. Regina Ziegler sprach noch einmal gewohnt humorvoll, kraftvoll und kompromisslos ehrlich über ihre beschwerlichen Anfänge. Sie erinnert sich daran, wie sie in den 1970er-Jahren von der männlichen Konkurrenz belächelt wurde, ihren ersten Spielfilm komplett auf Pump finanzieren musste und schließlich durch einen legendären Anruf von Artur Brauner den Rückenwind für eine beispiellose Karriere erhielt. Bis zuletzt versprühte Regina Ziegler pure Lebensfreude und erklärte mit einem Lächeln, warum Rente für sie niemals infrage kam. Ein berührendes und starkes Zeitdokument einer grandiosen Frau. Ruhe in Frieden, liebe Regina Ziegler!