„Mirador Solar de Tristaina“: Andorras schwebender Ring! 🇦🇩

Ein schwebender Ring über den Pyrenäen: Unser Video dokumentiert den Gang über den spektakulären Mirador Solar de Tristaina in Andorra. Die im Jahr 2021 eröffnete Aussichtsplattform auf dem Gipfel des Peyreguils (2.701 Meter) ist ein Meisterwerk der modernen Ingenieurskunst, entworfen von dem andorranischen Architekten Toni Riberaygua sowie den Ingenieuren Sergi Riba und Lluís Moya. Vom 2.701 Meter hohen Gipfel des Peyreguils blickt man direkt hinab auf die drei glasklaren Tristaina-Seen (Estanys de Tristaina: den Estany Primer, Estany del Mig und Estany Més Amunt) sowie das gesamte Cirque-Tal, eingebettet in das Skigebiet Ordino Arcalís. Im Video wird die besondere Konstruktion der kreisrunden Plattform deutlich: Mit einem Durchmesser von 25 Metern hängt die 32 Tonnen schwere Stahlstruktur scheinbar schwerelos über dem Abgrund. Der transparente Gitterboden, über den wir im Video wandern, verstärkt dieses Gefühl des Schwebens und gibt den Blick auf die darunter liegenden Tristaina-Seen frei. Gleichzeitig fungiert das Bauwerk als riesige Sonnenuhr. Die zentrale, 27 Meter lange Nadel (Gnomon) ist in einem präzisen Winkel von 42,55° geneigt – exakt abgestimmt auf den geografischen Breitengrad des Standorts –, um die Zeit auf dem äußeren Ring anzuzeigen. Unser visueller Rundgang fängt das faszinierende Zusammenspiel aus dieser geometrischen Architektur und der rauen, unberührten Natur der andorranischen Bergwelt ein. Architektur & Design des Mirador: © Toni Riberaygua / Sergi Riba / Lluís Moya (Eingeweiht 2021, Andorra). #andorra #pyrenees