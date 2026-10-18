80 Jahre CCC Filmkunst: Alice Brauner über das Geheimnis des letzten großen Familienunternehmens

Geschichtsträchtig, kompromisslos ehrlich und emotional: Wir haben Filmproduzentin Alice Brauner bei der glanzvollen Gala zum 80. Jubiläum der legendären CCC Filmkunst in Berlin getroffen! Im persönlichen Interview blickt die Tochter des berühmten Artur Brauner auf acht Jahrzehnte Familiengeschichte zurück. Alice spricht offen über die schwere Last und die große Ehre, das letzte verbliebene, unabhängige Familienfilmstudio Deutschlands weiterzuführen. Sie erklärt, warum man neben dem Produzieren absolut „filmobsessiv“ sein muss, weshalb Frauen in der Branche nach wie vor um faire Budgets und Förderungen kämpfen müssen und warum ein mehrgleisiges Geschäftsmodell das Überleben sichert. Besonders tiefgreifend wird das Gespräch beim Thema Haltung: Nach den Ereignissen des 7. Oktober empfand Alice Brauner eine solche Wut über die gesellschaftliche Relativierung, dass sie mit „Block 10“ den härtesten Film ihres Lebens produzierte. Zudem rechnet sie mit der aktuellen „Erregungshysterie“ in den sozialen Medien ab und plädiert für mehr Dankbarkeit, Zuhören und echten Dialog. Ein fesselndes, mutiges und tiefgründiges Interview mit einer der bedeutendsten Frauen der deutschen Filmwirtschaft!