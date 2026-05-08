Zum 15. Mal wurde in Berlin die Diabetes Gala der Deutschen Diabetes-Hilfe in Berlin begangen. Prominente Gäste wie die Schauspielerinnen Esther Schweins oder Janine Kunze, Fußballweltmeister Pierre Littbarski, Schwimmstar Britta Steffen, Gameshow-Legende Jörg Draeger oder Reality-Star Hubert Fella kamen in die „Bar jeder Vernunft“ um Spenden für den guten Zweck zu sammeln, aufzuklären und auf die größte Volkskrankheit aufmerksam zu machen. Rund 11 Millionen Menschen sind allein in Deutschland von Diabetes betroffen, die Dunkelziffer beträgt mehr als zwei Millionen. Pierre…