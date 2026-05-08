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Jana Ina Zarrella packt aus: Die große Überraschung über ihre neue Netflix-Serie!
Charmant, offen und voller Lebensfreude: Wir haben Moderatorin und Unternehmerin Jana Ina Zarrella beim BRIGITTE Award 2026 in Berlin getroffen! Im Interview gibt die beliebte Moderatorin spannende Einblicke in ihre aktuellen Projekte und verrät, dass sie aktuell gemeinsam mit Ehemann Giovanni an einer ganz persönlichen Netflix-Dokuserie über ihr Leben dreht. Neben dem vollen Terminkalender spricht…
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Thrombose im Kopf: Hubert Fella schockt mit Gesundheits-Beichte
Ein dramatisches Geständnis und ein inspirierender Mutmacher zugleich: Wir haben Reality-TV-Star Hubert Fella bei der Diabetes Gala 2026 in Berlin getroffen! Im Interview enthüllt Hubert Fella öffentlich, welches Drama sich im Mai nach dem RTL Dschungelcamp abgespielt hat: Wegen einer gefährlichen Thrombose im Kopf musste er sich einer fünfeinhalbstündigen Operation unterziehen, gefolgt von zwei Wochen…
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Diabetes Gala: Pierre Littbarski mit neuer Freundin, Esther Schweins sehr persönlich
Zum 15. Mal wurde in Berlin die Diabetes Gala der Deutschen Diabetes-Hilfe in Berlin begangen. Prominente Gäste wie die Schauspielerinnen Esther Schweins oder Janine Kunze, Fußballweltmeister Pierre Littbarski, Schwimmstar Britta Steffen, Gameshow-Legende Jörg Draeger oder Reality-Star Hubert Fella kamen in die „Bar jeder Vernunft“ um Spenden für den guten Zweck zu sammeln, aufzuklären und auf die größte Volkskrankheit aufmerksam zu machen. Rund 11 Millionen Menschen sind allein in Deutschland von Diabetes betroffen, die Dunkelziffer beträgt mehr als zwei Millionen. Pierre…
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