Star-Auflauf: Wodarz & Kleeberg feiern Palazzo Premiere 2026

Hans Peter Wodarz und Kolja Kleeberg sind Gastgeber des Palazzo Berlin 2026

Blitzlichtgewitter und roter Teppich bei der Palazzo Premiere in Berlin. Bereits zum 18. Mal gastiert die spektakuläre Dinnershow mit Weltklasseartistik, Musik und Show im Spiegelpalast am Bahnhof Zoo in Berlin. Mit dabei: Schauspielerin Xenia Seeberg, Bernhard Brink mit Ehefrau Ute, Oliver Kalkofe, Frank Kessler, Maren Gilzer, Annika Ernst mit Tochter Luna, Julian F.M. Stoeckel, Hans Werner Meyer, Claus Theo Gärtner oder Dagmar Frederic.

Frank Kessler mit seiner Frau

Maren Gilzer und Falk-Willy Wild

Oliver Kalkhofe

Xenia Seeberg frisch und schön

Xenia Seeberg sorgte für den Gesprächsstoff des Abends. Die Schauspielerin ist frisch geliftet. Mit dem Lifting konnte sie endlich eine Pfusch-OP von vor 18 Jahren korrigieren, bei der ihren Ohren vollständig verunstaltet worden waren. Jahrelang musste sie Filmrollen ablehnen, weil ihre Ohren unansehnlich waren. Erst mit dem Alter war ein Lifting sinnvoll und möglich. Freudig zeigte sie uns ihre schönen „neuen“ Ohren.

Bernhard Brink und Ehefrau Ute

Bernhard Brink erzählte von Mallorca. Der Schlagerstar hat sich hier eine Wohnung gekauft. Er beschreibt die neue Wahlheimat so: „Viel Wasser und viel Land. Drumherum sehr schön. Ich kenne ja Mallorca schon ewig, aber wir haben einfach mal gesagt, wenn nicht jetzt wann dann und haben da eine nette Wohnung gekauft und da werden wir viel Zeit verbringen.“

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Claus Theo Gärtner alsia „Matula“

Claus Theo Gärtner erzählte, er fühle sich fit, aber: „Das ist mein Laster immer noch. Rauchen! Aber ich bin jetzt 83. Soll ich es mir jetzt noch abgewöhnen?“

Annika Ernst und Tochter Luna

Bergdoktor-Star Annika Ernst hatte sich für den Abend Styling-Tipps von ihrer 19-jährigen Tochter geholt. Über die neue Bergdoktor-Staffel verriet uns Annika: „Ich finde die Fälle sind ja immer gut, die Episodenfälle, aber ich finde was in der Horizontalen beim Bergdoktor, also bei der Rolle vom Hans passiert, ist für meinen Geschmack, ich liebe das! Weil es sehr emotional ist… Ich darf eigentlich nicht verraten, aber es geht natürlich um Familiensachen.“

Für die Gäste gab es ein exquisites 4-Gänge Menü natürlich mit der obligatorischen Ente, während die Artisten eine atemberaubende Show lieferten und das Publikum an einer fiktiven Retro-Gameshow teilnehmen konnte. Palazzo gastiert noch bis zum Frühjahr 2027 in der Hauptstadt. Mehr Infos & Tickets: https://www.palazzo.org/berlin/de/home.html

Die Vorspeise: Tomaten-Oliven-Tatar auf cremiger Guacamole mit lauwarmem Parmesanschaum, Pimento und Basilikum-Vinaigrette

Zwischengang: Risotto von gelber Paprika mit confierter Lachsforelle, Brokkolini und Paprika-Schaum

Hauptgang: Lackierte Entenbrust mit Tannenhonig und schwarzem Pfeffer auf karamellisiertem Rotkohl, dazu kleine Kartoffelknödel und Kardamom-Sauce

Dessert: Lauwarmes Schokoladen-Törtchen mit Birnen-Kompott, pochierter Birne, Sauerrahmeis und Schokoladenganache

Weltklasse Artistik…