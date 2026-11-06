Rolando Villazóns berührende Rede: Warum Fantasie und Märchen sein Leben retteten

Pure Leidenschaft, Humor und Rührung auf der Bühne: Star-Tenor Rolando Villazón wurde bei der Eröffnung der 37. BERLINER MÄRCHENTAGE mit der begehrten „GOLDENEN ERBSE 2026“ ausgezeichnet! In seiner mitreißenden Dankesrede schilderte der weltbekannte Künstler, warum diese Auszeichnung eine so tiefgreifende Bedeutung für ihn hat. Villazón richtete eine emotionale Liebeserklärung an seine Wahlheimat Berlin und dankte Weggefährten wie Maestro Daniel Barenboim. Besonders am Herzen lag ihm die Würdigung der „Rote Nasen Clowndoctors“, für die er seit Jahren als Botschafter im Einsatz ist. Zudem sprach er offen darüber, wie sehr ihm Märchen, Bücher und die Fantasie in seiner Kindheit geholfen haben, und verriet sein ganz persönliches jährliches Lese-Ritual rund um den Klassiker Don Quijote. Ein inspirierender Auftritt voller Energie und Herzenswärme!