Frank Zander (84): Seine chaotisch-geniale Dankesrede sorgt für Jubel! Goldene Erbse 2026

Absoluter Kult-Moment in Berlin: Entertainer-Legende Frank Zander wurde im Rahmen der 37. BERLINER MÄRCHENTAGE mit der begehrten „GOLDENEN ERBSE 2026“ für sein lebenslanges soziales Engagement ausgezeichnet! Bei der feierlichen Übergabe zeigte der 84-jährige Ur-Berliner in seiner Dankesrede einmal mehr, warum er von Millionen geliebt wird. Mit gewohntem Neuköllner Humor, absoluter Ungefiltertheit und voller Selbstironie nahm Zander die Trophäe entgegen – stets liebevoll unterstützt von seinem Sohn Marcus, der das Wort ergriff und stolz auf über 32 Jahre gemeinsame Arbeit für Obdachlose und Bedürftige zurückblickte. Ob ein scherzhafter Verdacht beim Wasserglas („Gott sei Dank ist es nur Wasser, bei Wodka halte ich mich nicht so lange auf!“) oder lockere Späße in Richtung Saal: Frank Zander rührte und amüsierte das Publikum gleichermaßen, bevor ihn Sohn Marcus unter riesigem Applaus von der Bühne geleitete. Ein einmaliges Zeitdokument eines echten Berliner Originals. Glückwunsch zur Goldenen Erbse, lieber Frank!