Bruce Darnell macht Party in Berlin – Annemarie Carpendale über ihre Trennung

Da staunte auch Bruce Darnell: Coke light mit Gurkenwasser? Das konnte man auf dieser Party probieren…

Model und Stil-Ikone Bruce Darnell hatte gemeinsam mit einem Limonadenhersteller zu einer rauschenden Party ins Restaurant Borchardt nach Berlin eingeladen. Mit dabei: Topmodel Kim Hnizdo, Schauspieler Wilson Gonzales Ochsenknecht, Moderatorin Gülcan Kamps, Isabell Horn, Bonnie Strange, Nikeata Thompson oder Annemarie Carpendale.

Annemarie Carpendale in Berlin

Annemarie Carpendale zeigte in ihrem Party-Outfit viel Haut, feierte und tanzte vergnügt. Im persönlichen Interview sprach die Moderatorin ausführlich über ihr Privatleben und die Trennung von Ehemann Wayne Carpendale. Wie sie den Sommer verbracht hat erklärt Annemarie so: „Ich war viel zu Hause, viel bei uns im Garten, Nicht umsonst haben wir auch da einen schönen Pool uns gebaut und haben viele Leute, die vorbeigekommen sind und gerne bei uns sind und viele Freunde dagehabt. Wir waren in Griechenland mit vielen Freunden, aber ansonsten war ich relativ viel zu Hause.“ Wie sie mit der Trennung und den Schlagzeilen umgeht? Annemarie: „Relativ entspannt tatsächlich! Ich werde mich jetzt nicht zu Hause einschließen und er auch nicht. Wir arbeiten sogar am Wochenende gemeinsam in Singapur, sind da bei der Formel 1, sehen uns fast jeden Tag und kriegen das glaube ich ganz gut gebacken.“ Ihr Modell, getrennt sein aber zusammen leben, funktioniert. Die Moderatorin erzählt: „Das ist im Moment so, aber das heißt nicht, dass es immer so ist. Im Moment ist es jetzt ein guter Weg für uns. Das heißt aber natürlich nicht, dass das für immer der Weg ist oder für alle der Weg ist. Das ist ja das Wichtigste daran. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Für uns war das war der richtige und wir genießen es so gut. Es geht so wie es gerade ist.“ Ob sich Annemarie vorstellen könnte, dass die Beziehung zu Wayne ein Comeback erlebt? Annemarie: „Ich kann mir tatsächlich alles vorstellen, aber ich werde jetzt keine konkreten Abschätzungen abgeben. Ehrlicherweise…“ Was sie sich für die Zukunft wünscht formuliert sie so: „Dass es so weitergeht wie es ist, dass alle gesund und glücklich bleiben. In welcher Form und Variante und zusammenwohnen oder nicht auch immer.“

Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Wilson Gonzalez Ochsenknecht plauderte mit uns über seine berühmte Familie, aber auch übers Vatersein: „Ich genieße das volles Rohr tatsächlich und ich habe auch nicht den Drang vor die Tür zu gehen.“ 2024 kam seine Tochter zur Welt und Wilson attestiert sich beste Windelwechsel-Qualitäten: „Also ich glaube hervorragend. Ja, mein Feedback was ich so bekomme, ist sehr schön.“

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Isabell Horn und Bruce Darnell

Isabell Horn verriet uns, dass sie neben der Schauspielerei sich weiterentwickelt hat und nun auch Paar- und Sexualcoach ist. Isabell erklärt: „Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich wollte mich privat ein bisschen weiterbilden. Ich könnte mir das vorstellen, vielleicht später mal mit einer eigenen Praxis, aber das ist alles noch nicht aktuell.“

Bruce Darnell

Bruce Darnell brachte auf der Party die Stimmung zum Kochen. Kaum zu glauben: Er wird im nächsten Jahr 70 Jahre alt. Ihn macht sein großer Erfolg etwas demütig. Bruce sagt uns: „Ich glaube es ist einfach, dass man wirklich eine Lust am Leben hat. Man hat einfach dieses Bedürfnis etwas zurückzugeben. Ich finde es wahnsinnig wichtig. Ich bin da, wo ich bin, wegen dieser ganzen Menschen. Es ist ein Leben, von dem ich nie hätte träumen können. Deshalb ist es wichtig, dass man etwas zurückgibt.“

Bonnie Strange

Annemarie Carpendale

Gülcan Kamps

Kim Hnizdo

Bruce Darnell

Annemarie Carpendale

Annemarie Carpendale

Annemarie Carpendale