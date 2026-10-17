Marcus Prinz von Anhalt: „Nicht fett, nie krank!“ Abrechnung mit Neid-Deutschland – Hat er Recht?

Abrechnung mit dem neidischem Deutschland: Marcus Prinz von Anhalt erklärte uns kürzlich im Interview warum er nicht fett und nie krank ist. Anlass für den Klartext war, dass wir ihn auf seinen bevorstehenden 60. Geburtstag angesprochen hatten. Der Prinz wird natürlich nicht 60, sondern immer nur 39…