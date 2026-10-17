Jana Ina & Giovanni Zarrella: Das echte Geheimnis ihrer Traum-Ehe…

Zutiefst persönlich, emotional und inspirierend: Jana Ina Zarrella hat uns beim BRIGITTE Award 2026 ein besonderes Int5erview gegeben. Die beliebte Moderatorin blickt dankbar auf ihre lange Karriere zurück und verrät, wie wichtig das gemeinsame Bauchgefühl mit Ehemann Giovanni Zarrella bei allen großen Lebensentscheidungen war. Beide haben von Anfang an als Team agiert und sich stets gegenseitig als beste Berater zur Seite gestanden. Darüber hinaus teilt Jana Ina das Geheimnis ihrer langjährigen, harmonischen Ehe: Respekt, absolute Ehrlichkeit und die ehrliche Freude am Erfolg des anderen. Zum Abschluss verrät sie ganz privat, wie glücklich sie aktuell ist – und welchenTraum sie sich vielleicht doch noch erfüllen möchte… #zarrella #janaina #giovannizarrella