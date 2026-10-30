Yvonne Catterfeld gewinnt den „all star New Faces Award“

Yvonne Catterfeld beim New Faces Award 2026

In Berlin strahlten am Abend gleich drei glückliche Gewinnerinnen beim „New Faces Award Music“. Die Sängerinnen Tiffany Aris und Sonya wurden von „Bunte“ mit der begehrten Trophäe in Form eines roten Panthers geehrt. Ganz besonders jubelte Yvonne Catterfeld, die in der neuen Kategorie „All Star“ den „New Faces Award Music“ erhielt. Ebenso trafen sich im „Café Moskau“ illustre Gäste der Promi-Szene wie MIA, Malik Harris oder Natascha Ochsenknecht.

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Der Rote Panther als „Best Newcomer“ ging an Tiffany Aris. Für eine Premiere sorgte der neue „All Star“: Die Auszeichnung erhielt Yvonne Catterfeld. In der Community-Kategorie „Disruptive Mind by glo“ haben die meisten Fans für Sonya abgestimmt und sie damit mit der begehrten Trophäe geehrt.

Yvonne Catterfeld

Yvonne Catterfeld erklärte uns, was ihr der Preis bedeutet: „Für einen Newcomer ist es eine Motivation, aber es ist auch für mich eine Motivation, weil ich immer das Gefühl habe, ein Preis zeigt, man hat irgendwie etwas richtig gemacht.“ Für Yvonne besteht das Leben besteht nicht nur aus Erfolg. Sie verrät: „Ich habe auch nicht immer durchgehalten. Es gibt auch Momente, wo man sich so fragt, warum oder ob man das noch machen will, weil eben nicht alles nur Glamour und Glitzer ist…“

Freude bei Tiffany Aris

Die drei Gewinnerin des Abends: Yvonne Catterfeld, Sonya und Tiffany Aris.

Freude pur über den „New Faces Award 2026 bei Tiffany Aris