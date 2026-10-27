Janine Kunze über ihre Vergangenheit als Krankenschwester, Ernährungssünden und Disziplin

Sympathisch, offen und berührend ehrlich: Wir haben Schauspielerin Janine Kunze bei der Diabetes Gala 2026 in Berlin getroffen! Im Interview blickt die beliebte TV-Darstellerin auf ihre Zeit vor dem Showgeschäft zurück, in der sie eine Ausbildung zur Krankenschwester absolvierte. Die Erkrankung Diabetes ist für Janine jedoch auch privat ein emotionales Thema: Ihr Schwiegervater litt an Typ 2 und verstarb schließlich an den Folgen. Anschaulich vergleicht sie den menschlichen Körper mit einem Motor, der nur mit dem richtigen Kraftstoff lange und gesund läuft. Völlig ungeniert gibt Janine Kunze zu, dass sie im Alltag selbst manchmal undizipliniert ist und gerne sündigt. Umso mehr bewundert sie die Disziplin von Diabetikern! Zum Abschluss verrät der Star nach einem Kuss-Auftritt mit ihrem Mann das Erfolgsrezept ihrer Ehe und richtet eine klare Ansage gegen die heutige „Tinder-Wegwerf-Kultur“. Ein herzerwärmendes, mitreißendes und ehrliches Star-Interview!