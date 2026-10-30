Trauer um Sir Patrick Stewart: Captain Picard und Professor X ist gestorben

Patrick Stewart bei seinem letzten Berlin-Besuch 2017

Die Filmwelt trauert um den britischen Ausnahmeschauspieler Sir Patrick Stewart: Der legendäre Mime ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Shakespeare-Legende und Popkultur-Ikone

Seine Karriere begann auf den klassischen Theaterbühnen der Royal Shakespeare Company. Weltruhm erlangte Stewart ab 1987 als würdevoller Captain Jean-Luc Picard in „Star Trek: The Next Generation“ und später als telepathischer Professor Charles Xavier in der „X-Men“-Reihe. 2010 wurde der gebürtige Engländer von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

Patrick Stewart und Ehefrau Sunny Ozell

Emotionaler Abschied in Berlin

Einen unvergessenen Auftritt feierte der Hollywood-Star bei der Berlinale im Berlinale Palast am Potsdamer Platz, wo er gemeinsam mit seiner Ehefrau Sunny Ozell und Filmpartner Hugh Jackman die Weltpremiere des Marvel-Meilensteins „Logan – The Wolverine“ präsentierte. Nahbar, gut gelaunt und tief bewegt verabschiedete er sich dort vor tausenden Berliner Fans von seiner Kultrolle als Professor X. Mit Sir Patrick Stewart verliert die Schauspielwelt eine ihrer elegantesten, klügsten und prägendsten Persönlichkeiten.

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Sir Patrick Stewart verstarb laut Medienberichten friedlich an den Folgen einer neurodegenerativen Demenz-Erkrankung, nachdem der Weltstar zuletzt noch im Marvel-Blockbuster „Avengers: Doomsday“ 2026 vor der Kamera gestanden hatte.