Caroline Beil zeigt erstmals ihre Bilder: Die geheime Leidenschaft hinter ihren Kunstwerken!

Eine faszinierende neue Seite eines bekannten TV-Stars: Wir haben Caroline Beil im Berliner Kunstraum Heartspace bei ihrer allerersten eigenen Vernissage „All is now“ getroffen! Im TIKonline.de Interview stellt die beliebte Schauspielerin und Moderatorin ihre beeindruckenden, dreidimensionalen Kunstwerke vor. Caroline gibt zu, dass sie schon seit über 20 Jahren heimlich malt – doch erst jetzt, kurz vor ihrem 60. Geburtstag, hatte sie den Mut, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Von selbst gezimmerten Rahmen über Spachtelarbeiten bis hin zu aufwendigem Harzguss steckt in jedem Unikat pure Handarbeit und Emotion. Völlig unverkrampft und voller Energie spricht Caroline Beil darüber, warum das Leben mit Ende 50 noch lange nicht vorbei ist, wie sie durch die Formel „All is now“ persönliche Ups und Downs meistert und weshalb sie stolz darauf ist, ihren 60. Geburtstag groß zu feiern. Ein mitreißendes, inspirierendes Mutmach-Interview über Neuanfänge, Lebensfreude und kreative Freiheit!