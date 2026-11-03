Eintauchen in das urbane Mexiko: „Día de los Muertos“ bei „Taco & Gringo“ in Berlin

Nur eine Minute vom Rosenthaler Platz entfernt kann man eintauchen in eine Welt von einzigartig leckerem mexikanischem Streetfood. Anlass für uns, das lebendige Ambiente und vor allem die original mexikanischen Gerichte zu probieren, war der „Día de los Muertos“, der hier traditionell und voller Stolz zelebriert wurde.

Was ist der „Día de los Muertos“ eigentlich?

Entgegen weit verbreiteter Klischees ist der mexikanische Tag der Toten kein trauriges Event, sondern ein farbenfrohes Volksfest zu Ehren der Verstorbenen. Nach dem altmexikanischen Glauben kehren die Seelen der Liebsten an diesen Tagen zu den Lebenden zurück, um gemeinsam ein fröhliches Wiedersehen mit Musik, Tanz und gutem Essen zu feiern. Im Restaurant spürte man diese tiefe Tradition sofort: Ein wunderschöner, traditioneller Altar – die Ofrenda – war aufgebaut, kunstvolle Totenköpfe aus Zucker (Calaveras de Azúcar) wurden gezeigt und Tänzerinnen füllten den Raum mit purer Lebensenergie. Später gab es eine Mariachi-Performance und eine ausgelassene Fiesta mit Reggaeton, Cumbia und modernen Latin-Sounds.

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Eine mexikanische Folklórico-Tanzgruppe sorgte für Emotionen…

Die Ofrenda – ein Altar zu Ehren der Verstorbenen.

Ein klassischer Margarita und frisch gebackenes „Pan de Muerto“.

Totenkopf aus Zucker (Calavera de Azúcar)



Authentisches Streetfood statt Tex-Mex Einheitsbrei

Das „Taco & Gringo“ bringt seit seiner Eröffnung im Spätsommer 2024 das echte, junge und urbane Lebensgefühl Mexikos nach Berlin-Mitte. Vergiss typisches Tex-Mex: Hier dreht sich alles um unverfälschtes Streetfood mit Herz. Auf der Karte stehen saftige Tacos wie die berühmten Tacos de Birria, die mit einer würzigen Consomé zum Dippen serviert werden. Das absolute Highlight und der Signature Dish sind jedoch die „Gringos“ – quasi der wilde, intensiv mit Käse und Rindersteak oder veganen Alternativen gefüllte Cousin der klassischen Quesadilla. Begleitet wird das Ganze von hausgemachten Drinks wie erfrischendem „Agua de Horchata“ (vielleicht auch bekannt als Erdmandelmilch) oder erstklassigen Margaritas.

Die Macher: Carlos Hernandez Toimil (links) und seinem Partner Georg Senoner

(Foto: Tonya Matyu)



Die Seele des Ladens: Gründer Carlos Hernandez Toimil

Was macht dieses Restaurant so besonders? Es ist die authentische Geschichte dahinter. Gegründet wurde der Laden von Carlos Hernandez Toimil und seinem Partner Georg Senoner. Carlos ist im kulinarischen Herzen Mexikos aufgewachsen: in Oaxaca. Da er in Deutschland lange Zeit vergeblich nach dem echten Geschmack seiner Heimat suchte, brachte er die über Generationen überlieferten Originalrezepte seiner Familie kurzerhand selbst nach Berlin. Diese persönliche Verbundenheit schmeckt man in jedem einzelnen Bissen.

Das Lebensgefühl von Mexico im „Taco & Gringo“ (Foto: Tribunalova)

Das urbane Konzept setzt auf laute Beats, kräftige Farben und ein cooles Design. Seit 2024 überrascht das Team die Berliner Community immer wieder mit mitreißenden Special Events für echte Mexiko-Fans. Ob für ein schnelles Streetfood-Erlebnis, ausgelassene Events oder den perfekten Start in eine Partynacht – das Taco & Gringo bringt ein echtes Stück Mexiko direkt auf den Teller.

Zu finden ist das „Taco & Gringo“ in der Rosenthaler Str. 63, 10119 Berlin-Mitte. Mehr Infos: taco-gringo.com