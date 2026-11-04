Britta Steffen schlägt Alarm: Warum immer mehr Kinder an Typ-2-Diabetes erkranken!

Klare Worte und ein wichtiger Appell: Wir haben die zweimalige Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen bei der Diabetes Gala 2026 in Berlin getroffen! Im persönlichen Interview spricht die Weltklasse-Athletin und mehrfache Europa- udn Weltmeisterin über ihre persönlichen Berührungspunkte mit der Erkrankung – von einer Teamkollegin, die trotz Typ-1-Diabetes Spitzenleistungen im Becken erbrachte, bis hin zu ihren Erkenntnissen aus einer absolvierten Heilpraktiker-Ausbildung. Besonders am Herzen liegt der ehemaligen Schwimmerin die aktuelle Entwicklung bei jungen Menschen. Britta Steffen schlägt Alarm: Typ-2-Diabetes war früher als Altersdiabetes bekannt, betrifft heute aber immer häufiger Kinder und Jugendliche in einer „sitzenden Gesellschaft“. Zudem verrät sie, wie sie selbst im stressigen Alltag versucht, gesund zu leben, warum schnelles Essen unterwegs eine Falle ist und welche zentrale Rolle gemeinsame Familienmahlzeiten spielen. #diabetes #gesundheit #prävention