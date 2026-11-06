„Die dicken Matratzen des Wohlstandes“: Frank Zander staunt über Märchenland-Chefin!

Zwei Legenden am Mikrofon: Bei der Eröffnung der 37. BERLINER MÄRCHENTAGE erklärten Silke Fischer (Geschäftsführerin von MÄRCHENLAND e. V.) und Entertainer Frank Zander im Rote-Teppich-Talk, was die „GOLDENE ERBSE 2026“ so besonders macht. Silke Fischer schlägt die Brücke vom Märchen-Klassiker "Prinzessin auf der Erbse" zum Jahrzehnte langen sozialen Engagement des Künstlers: Genau wie im Märchen zeige Frank Zander seit 1995 mit seiner Obdachlosenhilfe, dass das Gute siegt und man Widerstände überwinden kann. Er spüre durch die „dicken Matratzen des Wohlstandes“ hindurch, wo Hilfe gebraucht wird. Frank Zander zeigte sich im Interview gewohnt nahbar, amüsierte sich sichtlich über die poetische Metapher der Geschäftsführerin und verabschiedete sich mit einem echten Zander-Klassiker Richtung Feierabend! Ein herrlich uneitles, berührendes und unterhaltsames Interview von den Berliner Märchentagen 2026!