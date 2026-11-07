„Märchen sind keine Ponyhof-Geschichten!“: Silke Fischer über den wahren Sinn der MÄRCHENTAGE

Tiefgründig, inspirierend und hochaktuell: Silke Fischer, Geschäftsführerin des MÄRCHENLAND e. V., gibt im Exklusiv-Interview zum Auftakt der 37. BERLINER MÄRCHENTAGE faszinierende Einblicke in die Welt der Geschichten! Im Rote-Teppich-Talk erklärt sie das diesjährige Schwerpunkt-Thema „Zauberflöte und Sternenharfe – Musik in Märchen und Geschichten“ und betont, wie Musik und Erzählkunst gleichermaßen über Grenzen, Generationen und Konfessionen hinweg verbinden. Zudem begründet sie die Auszeichnung der diesjährigen Preisträger der „GOLDENEN ERBSE 2026“: Frank Zander, Rolando Villazón und Maryam Maleki zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht meckern, sondern leise und tatkräftig anpacken. Silke Fischer räumt zudem mit dem Klischee auf, Märchen seien bloß verniedlichte Kindergeschichten. Sie seien vielmehr 5.000 Jahre alte Welterklärungsgeschichten, geronnene Menschheitsgeschichte und kraftvolle Resilienz-Lektionen, die uns lehren, Widerstände mit Mut, Freundschaft und Zuversicht zu überwinden. Noch bis zum 22.11.2026 gibt es ein großartiges Proghramm rund um Märchen in der Hauptstadt. Alles Infos: https://berliner-maerchentage.de/