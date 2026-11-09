Xenia Seeberg über ihre schwere Gesichts-OP und das neue Lebensgefühl

Eine der bewegendsten Beichten des Jahres auf dem Roten Teppich: Schauspielerin Xenia Seeberg sprach bei der PALAZZO-Premiere in Berlin ganz offen über ihr frischen Facelifting und über ein 18-jähriges Martyrium, das sie zuvor durchlebte. Nach einer verpatzten Operation im Jahr 2008 war Xenia Seebergs linkes Ohr stark deformiert und abgesackt. Jahrelang musste sie den Zustand verstecken und wurde von rund 20 Chirurgen weltweit abgewiesen, da die Haut zu elastisch war. Erst das natürliche Altern und eine wagemutige, neunstündige Gesichts-OP in der Dorow Clinic machten die ersehnte Rekonstruktion schließlich möglich. Xenia ist zufrieden mmit ihrem "Deep Plane Facelift". Sie erklärte, wie operiert wurde: „Es wurde nicht irgendwas irgendwo hingezerrt. Meine Augen sind noch genau wie vorher. Wir haben überhaupt an der ganzen Partie nichts geändert, sondern mussten wirklich alles unten aus der Halsregion hochnehmen, um halt das hier einlegen zu können und Formen zu können… Ich freue mich jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke und denke so, es war die richtige Entscheidung.“ Im Interview gibt die Schauspielerin tiefe Einblicke in ihre damaligen Ängste, die Skepsis ihrer Familie, den harten Heilungsprozess und das überwältigende Gefühl, heute wieder unbeschwert in den Spiegel blicken zu können. Gleichzeitig richtet sie einen eindringlichen Appell an alle, sich vor medizinischen Eingriffen absolut gründlich zu informieren. Ein extrem ehrliches, berührendes und mutiges Star-Interview!