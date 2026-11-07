Bernhard Brink rechnet ab: Politik-Frust & KI-Krise – Flucht nach Mallorca?!

Klartext und ehrliche Worte zum Zeitgeschehen: Wir haben Schlager-Urgestein Bernhard Brink und seine Ehefrau Ute auf dem Roten Teppich der PALAZZO Berlin Premiere 2026/2027 getroffen! Im Interview berichten die beiden von ihren neuesten Plänen: Frisch von einer AIDA-Kreuzfahrt zurück, haben sie sich eine Wohnung auf Mallorca gekauft, um dort im Winter entspannt ihren Lebensabend zu genießen und mehr Zeit für Sport und Freunde zu haben. Auswandern? Nun ja, ihre Bleibe in Berlin behalten sie auch noch. Doch der Kult-Sänger schlägt im Gespräch auch nachdenkliche Töne an. Bernhard Brink äußert deutliche Kritik an der aktuellen Polit-Landschaft und dem Machterhalt von Parteien, schlägt Alarm bezüglich der Bedrohung durch Künstliche Intelligenz (KI) in der Musikbranche und appelliert an die Menschen in Deutschland, das Ego-Denken abzulegen und gemeinsam positiv nach vorne zu schauen.