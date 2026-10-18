Wolf Biermann: Warum sich Eva-Maria Hagen in ihn verliebte!

Schlagfertig, verschmitzt und gewohnt wortgewaltig: Wir haben Liedermacher-Legende Wolf Biermann bei der Premiere des großen Dokumentarfilms „BIERMANN“ im Berliner Kino International getroffen! Am Roten Teppich blickt der Dichter gewohnt humorvoll auf sein Leben und seine Beziehungen zurück. Angesprochen auf seine Ehefrau Pamela kommt Biermann ins Plaudern. Völlig uneitel erklärt der Künstler, dass es nie seine körperliche Schönheit war, die Frauen faszinierte, sondern seine Lieder, seine Gedichte und vor allem sein Mut, im gesellschaftlichen Streit Haltung zu bewahren. Mit einem Augenzwinkern erinnert er an die DEFA-Filmlegende Eva-Maria Hagen und erklärt, warum Zivilcourage und Mut im Spiel der Geschlechter eine tief erotische Wirkung entfalten können… Ein herrlich amüsantes, kluges und unnachahmliches Interview mit einem der bedeutendsten deutschen Geister unserer Zeit!