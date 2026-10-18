Winfried Glatzeder über DDR-Ausbürgerung: Von der DEFA ans Schillertheater und Wunsch nach Frieden

Geschichtsträchtig, schonungslos ehrlich und tief bewegend: Wir haben Schauspiel-Legende Winfried Glatzeder bei der Filmpremiere der Dokumentation „BIERMANN“ im Berliner Kino International getroffen! Im exklusiven Interview blickt der frühere DEFA-Star auf eines der einschneidendsten Kapitel der deutschen Geschichte zurück. Glatzeder schildert eindringlich, wie Wolf Biermanns Ausbürgerung 1976 auch sein eigenes Leben grundlegend veränderte, welche Bedenken ihn begleiteten und welche Hürden er beim Ausreiseantrag in Pankow überwinden musste, um schließlich am Schillertheater in West-Berlin Fuß zu fassen. Besonders ergreifend wird das Gespräch, als Glatzeder über seine Kindheit als Kriegswaise spricht. Vor dem Hintergrund aktueller Weltkonflikte richtet der beliebte Mime ein zutiefst persönliches und kompromissloses Plädoyer gegen Krieg und Waffengewalt.