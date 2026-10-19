Thrombose im Kopf: Hubert Fella schockt mit Gesundheits-Beichte

Ein dramatisches Geständnis und ein inspirierender Mutmacher zugleich: Wir haben Reality-TV-Star Hubert Fella bei der Diabetes Gala 2026 in Berlin getroffen! Im Interview enthüllt Hubert Fella öffentlich, welches Drama sich im Mai nach dem RTL Dschungelcamp abgespielt hat: Wegen einer gefährlichen Thrombose im Kopf musste er sich einer fünfeinhalbstündigen Operation unterziehen, gefolgt von zwei Wochen Krankenhausaufenthalt und dreiwöchiger Reha. Ob die Aufregung im Dschungel oder der lange Flug der Auslöser war, ist bis heute unklar. Doch Hubert Fella lässt sich nicht unterkriegen! Die Schock-Diagnose war für ihn ein echter Weckruf: Seit über fünf Monaten lebt er komplett ohne Alkohol, verzichtet auf Schweinefleisch sowie Salz und achtet akribisch auf seine Gesundheit. Und das sieht man ihm an – voller Energie und mit strahlendem Aussehen genoss er den Abend in Berlin!