Pierre Littbarski & Freundin Kerstin: Das überraschende Liebes-Geständnis und was er über Klopp sagt

Ein absolut bezaubernder Auftritt voller Humor, Herz und Emotionen: Wir haben Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski und seine hübsche Partnerin Kerstin auf dem Roten Teppich der Diabetes Gala 2026 in Berlin getroffen! Im Doppel-Interview strahlen die beiden um die Wette und sprechen ehrlich über ihren gemeinsamen Alltag. Pierre verrät, wie Kerstin ihn zu einem viel bewussteren und gesünderen Lebensstil inspiriert hat – weg vom früherer „Lost Candidate“ hin zu mehr Achtsamkeit. Besonders emotional wird es, als Kerstin über ihre Gefühle spricht und gestieht, dass Pierre schon seit 1983 die absolute Liebe ihres Lebens ist! Zudem spricht Littbarski über seine verantwortungsvolle Rolle als Markenbotschafter für die Diabetes-Hilfe in der Nachfolge des unvergessenen Christoph Daum und gibt als DFB-Legende seine ehrliche Einschätzung zur Wahl von Jürgen Klopp als neuem Bundestrainer ab.