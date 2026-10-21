Wolke Hegenbarth enthüllt ihr neues Baby: Mit dieser Kollegin geht sie neue Wege!

Klar, sympathisch und voller Energie: Wir haben Schauspielerin Wolke Hegenbarth beim BRIGITTE Award 2026 getroffen! Im exklusiven Interview spricht der Publikumsliebling gewohnt offen über die Quellen ihrer eigenen Stärke und erklärt, warum ein gesundes Selbstbewusstsein in der Erziehung das gesamte spätere Leben erleichtert. Wolke gibt charmante Einblicke in ihren Familienalltag und verrät, warum sie überzeugt ist, dass Männer in Sachen Kommunikation meist den Kürzeren ziehen. Besonders spannend wird es beim Thema Macht: Wären Frauen an der Weltspitze automatisch die besseren Anführer? Wolke differenziert klar und fordert stattdessen eine ehrliche 50/50-Repräsentanz. Außerdem strahlt die Schauspielerin über ihr frisch gelauchtetes Herzensprojekt – sozusagen ihr neues "Baby – ihren neuen Podcast „ICONS“, in dem sie gemeinsam mit Christina Lunz inspirierende Frauen porträtiert.