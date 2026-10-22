Jana Ina Zarrella packt aus: Die große Überraschung über ihre neue Netflix-Serie!

Charmant, offen und voller Lebensfreude: Wir haben Moderatorin und Unternehmerin Jana Ina Zarrella beim BRIGITTE Award 2026 in Berlin getroffen! Im Interview gibt die beliebte Moderatorin spannende Einblicke in ihre aktuellen Projekte und verrät, dass sie aktuell gemeinsam mit Ehemann Giovanni an einer ganz persönlichen Netflix-Dokuserie über ihr Leben dreht. Neben dem vollen Terminkalender spricht Jana Ina völlig ungeniert über den anstehenden runden Geburtstag: Mit fast 50 Jahren genießt sie das Älterwerden mehr denn je, da man mit der Lebenserfahrung viel entspannter und klarer durchs Leben geht. Außerdem teilt sie ehrliche Gedanken zum Thema Frauenrechte, plädiert für mehr Zusammenhalt statt Konkurrenz und verrät, wie sie durch bewusstere Ernährung, Sport und feste Gesundheitsrituale gut auf ihren Körper achtet. #janaina #giovannizarrella #frauenrechte