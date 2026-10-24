Hubert Fella packt aus: Seit 42 Jahren kämpft er mit Diabetes Typ 1! So geht es ihm damit…

Ehrlich, hautnah und zutiefst persönlich: Im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Reality-Star Hubert Fella bei der Diabetes Gala 2026 in Berlin steht seine chronische Erkrankung im Mittelpunkt! Was viele nicht wissen: Hubert Fella lebt bereits seit 42 Jahren mit Diabetes Typ 1. Im exklusiven Interview gibt der beliebte TV-Star emotionale Einblicke in seinen Alltag mit den extremen Blutzucker-Schwankungen. Er blickt zurück auf die beschwerlichen Anfänge seiner Jugend, als er noch riesige Messgeräte nutzen und Glaskanten-Spritzen selbst aufziehen musste, und zeigt sich dankbar für die heutige Technik mit praktischen Arm-Sensoren. Wie nah Freud und Leid bei der Krankheit beieinanderliegen, zeigt sich direkt vor dem Interview: Kurz vor dem Betreten des Roten Teppichs fiel Huberts Blutzucker auf kritische 53 mg/dl – nur durch schnelle Tütchen-Zucker konnte er den Auftritt meistern! Ein extrem wichtiges und bewegendes Aufklärungs-Interview über eine oft unterschätzte Erkrankung!