Jörg Draeger im Diabetes-Schock: „Der Arzt ließ mich nicht mehr aus der Praxis!“

Humorvoll, voller Energie und mit mitreißender Leidenschaft: Wir haben TV-Legende Jörg Draeger („Geh aufs Ganze“) bei der Diabetes Gala 2026 in Berlin getroffen! Im Rote-Teppich-Talk blickt der Kult-Showmaster auf seinen eigenen, schleichenden Diabetes-Kampf zurück. Was einst mit einem erschreckenden Langzeitzucker-Wert von 8,8 begann, verwandelte sich dank eines beherzten Arzt-Teams und einer cleveren Ernährungsberatung in eine echte Erfolgsgeschichte: Heute liegt Draegers Wert bei hervorragenden 5,6! Gewohnt bildhaft und charmant erklärt Jörg Draeger seine persönlichen Tricks für den Alltag – vom bewussten Treppensteigen im Hotel über den richtigen Umgang mit Barcode-Essen bis hin zu kleinen Kniffen vor dem Fleischgenuss. Zudem verrät er, wie sehr seine Frau Petra und seine Kinder (sein Sohn ist selbst Arzt) als strenge „Wachtürme“ auf seine Gesundheit achten. Ein absolut unterhaltsames, motivierendes und ehrliches Mutmacher-Interview für Jung und Alt!