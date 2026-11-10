Gastro-Legende Hans-Peter Wodarz exklusiv: „PALAZZO ist Kindergeburtstag für Erwachsene!“

Ein wahres Phänomen der deutschen Gastronomie- und Show-Szene: Wir haben Star-Gastronom Hans-Peter Wodarz auf dem Roten Teppich zur Eröffnung der neuen Saison von „Wodarz & Kleeberg PALAZZO Berlin“ getroffen! Hans-Peter Wodarz blickt auf eine einmalige Karriere zurück: Ob in München oder Wiesbaden mit seinem berühmten Restaurant "Die Ente…" mit dem er bereits 1976 als einer der ersten Köche Deutschlands mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, mit dem weltbekannten Dinnershow-Pionier "Pomp Duck and Circumstance" oder im legendären PALAZZO-Spiegelzelt – Wodarz steht wie kein Zweiter für die perfekte Symbiose aus Gourmet-Küche und Entertainment. Im exklusiven Interview verrät das Gastro-Urgestein, warum die neue Show wie ein „Kindergeburtstag für Erwachsene“ wird, feiert das 50-jährige Jubiläum seiner berühmten Enten-Kreationen und erinnert sich an Begegnungen mit Weltstars wie Sir Peter Ustinov, Everest-Erstbesteiger Sir Edmund Hillary und Donald Trump. Zudem spricht er ganz nahbar über seine Familie und die unvergleichliche Atmosphäre von Begegnungen im Spiegelzelt. Ein hochunterhaltsames, nostalgisches und herzerwärmendes Interview mit einem echten Visionär!