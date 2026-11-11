50 Jahre Goldenes Lenkrad – Barbara Schöneberger muss Führerschein abgeben, Boris Becker beichtet Verkehrssünden

Barbara Schöneberger posiert mit Toto Wolff beim Goldenen Lenkrad 2026

Jede Menge neue und alte Autos standen vor dem Axel Springer Haus in Berlin, darunter ein DeLorean, als zur Verleihung des Goldenen Lenkrades 2026 geladen wurde. Seit 50 Jahren wird der wichtigste Automobilpreis verliehen. Stars wie Boris Becker, Barbara Schöneberger, Rhea Harder, Tina Ruland, Lina van de Mars, Toto Wolff, Daniel Abt oder Andrea Kaiser mit Rennfahrer-Ehemann Sebastien Ogier posierten auf dem roten Teppich, ebenso wie die Top-Manager der Automobilszene wie Oliver Blume (VW), Ferrari-Chef John Elkann oder Simon Zwahlen (Tesla Europa Chef). Im Interview plauderten die prominenten Gäste mit uns über ihre ersten Autos, ihre Fahrkünste, Verkehrssünden und die Zukunft der Autos „Made in Germany“.

Barbara Schöneberger gab kleinlaut zu, sie muss bald ihren Führerschein abgeben: „Ja, Führerschein weg, aber nur kurz.“ Wie sie dann zurechtkommt? Barbara: „Wenn ich beruflich unterwegs bin, muss ich eh nicht mit dem Auto fahren. Und wenn ich privat unterwegs bin, fahre ich halt mit dem Radel oder notfalls steigt man mal ins Taxi ist auf jeden Fall günstiger, als immer die hohen Strafmandate zu zahlen.“ Wie es soweit kommen konnte? Das liegt vielleicht an ihrem Fahrstil. Die Moderatorin gesteht: „Ich bin eine zügige Autofahrerin. Ich bin jemand, der sich manchmal selbstständig dazu entscheidet eine zweite Linksabbiegerspur aufzumachen, eine zweite Rechtsabbiegerspur aufzumachen, der auch mal entscheidet unkonventionelle Dinge zu machen, die aber immer schon knapp legal sind und immer den Straßenverkehr befördern. Also es ist nie so, dass ich blockiere.“ Für die Zukunft möchte sie die Dinge anders machen. Schöneberger erklärt: „Jetzt muss ich mir so eine Strategie überlegen, wie ich nicht mehr in diese Radarfallen fahre, erstens. Und zweitens, dass ich das nicht nur als Empfehlung sehe, wenn da 120 steht, sondern, dass ich es dann auch mache.“

Barbara Schöneberger

Über ihr allererstes Auto verrät Barbara: „Ich hatte einen Nissan Sunny in Weiß und den habe ich sehr geliebt. Den habe ich wirklich zu meinem 18. Geburtstag bekommen, weil meine Tante Geld für mich gespart hatte. Und es war für mich das Tollste, ein eigenes Auto und es war natürlich ein Riesen-Luxus. Ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Schule, das heißt, ich konnte manchmal morgens mit dem Auto in die Schule fahren, in die Stadt. Meine Eltern sind glaube ich gestorben in den ersten Monaten, weil ich überhaupt nicht Autofahren konnte.“

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Boris Becker beim Goldenen Lenkrad 2026

Boris Becker erinnert sich an seine ersten Zeiten als Autofahrer: „Erstmal noch mit Gangschaltung. Das wissen ja die jungen Leute gar nicht mehr, dass man früher mal schalten musste und dass das gar nicht so einfach war und dass man früher auch schnell gefahren ist und in teilweise nicht so sicheren Autos wie das heute der Fall ist. Ich bin immer ein großer Autofan gewesen.“ Boris gibt zu: „Ich bin ein schlechter Beifahrer, also ich fahre gerne selber und ich sehe meinen Stil als sportlich aggressiv aber natürlich nur, wenn ich kann und darf. In der Stadt bin ich ganz brav.“ Becker beichtet auch seine Verkehrssünden: „Der Klassiker halt. Zu schnell gefahren. Das ist jedem Autofahrer schon mal passiert oder auch zweimal und mir auch… Einfach ein paar Punkte in Flensburg und Geldstrafe. Aber sagen wir mal so, es ist kein Unfall passiert.“

Daniel Abt

Auch Rennfahrer Daniel Abt hatte schon Ärger im Straßenverkehr: „Das erste Mal, als ich einen Punkt bekommen habe, da bin ich über Rot Gefahren. Ich war fest davon überzeugt, dass ich nicht über Rot gefahren bin, aber ich wurde eines Besseren belehrt.“

Rhea Harder

Schauspielerin Rhea Harder erzählt von ihrem ersten Auto: „Ein Opel Corsa in Südseeblau. Also so Türkis. Und ich habe ihn geliebt. Er hieß Fiodor.“ Leider nur hat sie ihn dann auch kaputtgefahren…

Tina Ruland

Tina Ruland erinnert sich an ihren ersten PKW: „Ich hatte tatsächlich eine Ente Dyane, fand ich sehr geil, weil ich das Gefühl hatte, ich fahre ein Cabriolet. Die war aber sehr alt und sehr anfällig und am Schluss ging der Anlasser nicht mehr. Dadurch habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, weil ich musste immer jemanden fragen, der mit dem Hammer vorne auf den Anlasser klopft, während ich gestartet habe und dann ging das Auto an. Das war sehr lustig. Aber ich habe die Ente geliebt.“

Oliver Blume

Auch VW Chef Oliver Blume plauderte mit uns übers Autofahren. Sein erstes Fahrzeug war ein VW Käfer, den er noch immer besitzt. Aber er nimmt auch Stellung zur Krise der deutschen Automobilindustrie und erklärt: „Wir haben im Moment schwierige Rahmenbedingungen. Die Welt hat sich komplett verändert, durch Geopolitik, durch die Handelspolitik, durch Regulatorik, durch Märkte, die sich komplett verändert haben. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen, müssen unsere Hausaufgaben machen, müssen unsere Kosten in Ordnung bringen im internationalen Wettbewerb. Aber insbesondere werden wir uns auf unser technologisches Know-how konzentrieren. Dann bin ich fest überzeugt, dass wir diese Krise überstehen werden.“

Jede Menge Autos vor dem Axel-Springer-Haus…

…auch ein cooler Mercedes…

…und der DeLorean DMC-12 mit Fluxkompensator, bekannt aus „Zurück in die Zukunft“.

Axel Springer Boss Mathias Döpfner und Ferrari-Chef John Elkann

Simon Zwahlen (Tesla Europa Chef)

Boris Becker

Arbeitet nun für „Autoland“: Ex-Politiker Christian Lindner

Andrea Kaiser mit Rennfahrer-Ehemann Sebastien Ogier

Tina Ruland, Rhea Harder und Lina van de Mars

John Elkann (Ferrari), Toto Wolff und Mercedes-Chef Ola Källenius

John Elkann

Barbara Schöneberger moderierte die Preisverleihung

Ex-Tennisprofi Boris Becker

John Elkann und Toto Wolff